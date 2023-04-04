Как отмечают исследователи американского Института изучения войны, национальный антитеррористический комитет России заявил, что украинские спецслужбы сотрудничали с Фондом борьбы с коррупцией, который Навальный основал в 2011 году, чтобы спланировать нападение на пропагандиста.

Интересно Пионтковский подметил в убийстве Татарского "почерк" известного российского политика

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что за смертью Татарского может стоять украинское правительство, и утверждал, что Украина якобы убила других людей с 2014 года, таких как Дарья Дугина.

Следственный комитет России переквалифицировал дело в террористический акт и заявил, что он был спланирован на территории Украины. Министерство внутренних дел России подтвердило, что скульптура, врученная Татарскому перед его смертью, содержала скрытую взрывчатку,

– отметили аналитики.

Важно! В Санкт-Петербурге 2 апреля взорвали пропагандиста Владлена Татарского. В организации взрыва подозревают Дарью Трепову.

Разнообразные официальные ответы заметно разобщены, и среди официальных российских источников нет консенсуса о причастности или связи Треповой с украинскими спецслужбами или с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

В Кремле не смогли создать единый нарратив

Официальная реакция России на смерть Татарского не смогла создать единого нарратива в информационном пространстве и привела к разрозненным ответам.

Несколько известных милблогеров и новостных агрегаторов сосредоточились на сообщении о расследовании дела Дарьи Треповой и анализе предшествующих взрыву видеозаписей. Другие милблогеры утверждали, что нападение совершили украинские спецслужбы, и распространяли новости о расследовании, не предоставляя дополнительных комментариев по ситуации,

– констатировали аналитики.

Среди пропагандистов и россиян нет консенсуса

Так называемая народная милиция псевдореспублики "ДНР" опубликовала простое сообщение о трауре по Фомину, не участвуя в информационной реакции Кремля.

"Депутат" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что неизвестные злоумышленники избрали Татарского своей мишенью, поскольку он прислушивался как к российской, так и украинской точки зрения, имел более 500 000 подписчиков в телеграмме и эффективно организовывал сбор пожертвований для российских войск.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл связал убийство Татарского с продолжающимся конфликтом вокруг Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что очевидной связи между этими двумя инцидентами не существует.

Что известно о ликвидации Татарского: главное

В "Стрит-баре" в Санкт-Петербурге 2 апреля раздался взрыв. Там русский пропагандист Владлен Татарский проводил свой "творческий вечер". В результате инцидента Татарский погиб, а еще 32 человека получили ранения.

Взрыв расследовали по статье об "убийстве общеопасным способом". В то же время Национальный антитеррористический комитет и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще раньше назвали его терактом.

Обратите внимание! Владлен Татарский – предатель Украины. В 2014 году, когда Россия напала на украинский Донбасс, он стал боевиком, но вскоре отправился в Москву. После полномасштабного вторжения Кремля пропагандист вернулся в Украину и стал призывать избивать по гражданским объектам. В интервью он рассказывал, что хочет добиться "полного уничтожения украинского государства"