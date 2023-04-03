Но Татарский попал "из Кремля в ад". Об этом в комментарии 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Российский пропагандист погиб во время своего так называемого "творческого вечера".

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"Этот путь занял у него, по-моему, 2 – 3 месяца, но некоторые десятилетиями оттуда не могут попасть в назначенное место", –заявил он.

Пионтковский добавил, что слово "терроризм" упоминают российские пропагандисты.

"А кто те 300 тысяч человек, которые вошли в чужую страну с оружием, которые убивают, пытают, насилуют? Это что, не террористы? Это полная подмена понятий. Татарский абсолютно "легитимная цель", – подчеркнул он.

"Почерк" с подрывами домов

Российский публицист представил, если бы он работал в военной разведке Украины, и они решили бы заняться "легитимными целями" российских пропагандистов, то, наверное, начали бы не с Татарского.

Но следы провокации – они совершенно очевидны. Это – "почерк" Патрушева с подрывами домов с их приходом к власти,

– сказал оппозиционный политик.

Он отметил, что россияне сейчас особенно не настаивают на якобы "украинском следе".

"Эта провокация для целого ряда мер зачистки так называемой "внутренней оппозиции", но не существует никакой "внутренней организованной оппозиции", – убежден российский публицист.

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Предложения от пропагандистов

Андрей Пионтковский отметил, что один из российских пропагандистов практически повторил "формулу Иосифа Сталина".

Что вот, наши оппозиционеры уже превратились в окончательную банду убийц и террористов, и к ним следует применять смертную казнь и т.д.,

– рассказал он.

Тщательно подобранная кандидатура

Российский публицист отметил, что, когда подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову еще не арестовали, уже сообщали, что она, в частности, была якобы связана с "Фондом борьбы с коррупцией" Навального, а также принимала участие в пикетах против войны России в Украине.

"Представляете, как была подобрана тщательно кандидатура. Ее, конечно, подставили, это понятно. Приблизительно эта линия вырисовывается, как ей дали этот бюстик", – убежден он.

Оппозиционный российский политик уверен, что это все – провокация.

"Направлена на то, чтобы несуществующую "организованную оппозицию" уничтожить. Ну и показывает, что такое Навальный", – подчеркнул российский публицист.

По его мнению, здесь имеет значение и личная ненависть Владимира Путина к осужденному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"В общем, все это на эту "несчастную" девушку повесят. Ничего нового нет. Они этими провокациями занимаются 100 лет", – рассказал он.

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