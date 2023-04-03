В России же сразу же стали обвинять в этом Украину. Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением для главы ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина и растущего в России количества других критиков войны, считают эксперты Института исследования войны (ISW).

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Последствия критики

В ISW отмечают, что убийство Татарского произошло именно в принадлежащем Пригожину Street Food Bar #1 не является случайностью. На это наталкивает мнение о том, что ранее в тот же день российский военкор выступал в других заведениях, где обошлось без инцидентов.

В ISW считают, что таким образом российские власти решили наглядно показать Пригожину возможные последствия его растущей критики в адрес Путина и Минобороны.

Также возможно, что российские чиновники намерены использовать Татарского убийство, чтобы усилить самоцензуру "растущего российского гражданского общества", которое сомневается в ходе войны и все чаще обсуждает это в барах и других общественных заведениях.

Что говорит Пригожин

Сам же Пригожин заявил, что сомневается, что к смерти Татарского причастен "Киевский режим". Он вспомнил о гибели пропагандистки Дарии Дугиной. И сказал, что это "все похоже".

Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, вряд ли имеющая отношение к правительству. Я бы так назвал,

– сказал Пригожин.

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