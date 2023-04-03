У Росії ж відразу почали звинувачувати у цьому Україну. Вбивство пропагандиста Татарського може бути попередженням для глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та зростаючої у Росії кількості інших критиків війни, вважають експерти Інституту дослідження війни (ISW).

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Наслідки критики

В ISW зазначають, що вбивство Татарського сталося саме у Street Food Bar #1, який належить Пригожину, не є випадковістю. На це наштовхує думка про те, що раніше у той же день російський "воєнкор" виступав в інших закладах, де обійшлося без жодних інцидентів.

В ISW вважають, що таким чином російська влада вирішила наочно показати Пригожину ймовірні наслідки його зростаючої критики на адресу Путіна та Міноборони.

Також можливо, що російські чиновники мають намір використати вбивство Татарського, щоб посилити самоцензуру "зростаючого російського громадянського суспільства", яке сумнівається в ході війни і все частіше обговорює це в барах та інших громадських закладах.

Що каже Пригожин

Сам же Пригожин заявив, що має сумніви, що до смерті Татарського причетний "Київський режим". Він пригадав загибель пропагандистки Дарії Дугіної. Та сказав, що це "все схоже".

Але я не став би звинувачувати київський режим у цих діях. Я думаю, що діє група радикалів, яка навряд чи має відношення до уряду. Я б це так назвав,

– сказав Пригожин.

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