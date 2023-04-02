Татарський завжди стверджував, що Росія буцімто "всіх переможе та уб'є". 24 Канал зібрав усе, що відомо про загиблого пропагандиста та прихильника Кремля.

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Татарський уродженець Донеччини

Справжнє ім'я 40-річного пропагандистського блогера – Максим Фомін. Він народився у місті Макіївка, що на Донеччині. Фомін взяв псевдонім на честь персонажа з книги Віктора Пєлєвіна "Generation П".

Пропагандист працював шахтарем, як і його батько та дід, потім зайнявся бізнесом. Через проблеми з грошима наважився на злочин – у 2011 році здійснив напад на банк. Був засуджений та відбував покарання у колонії у Горлівці.

Після початку війни на Донбасі вийшов із колонії та записався до "ополчення" невизнаних "республік". У підсумку демобілізувався за кілька років до початку повномасштабного вторгнення Росії.

З 2020 року жив у Москві, але після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну повернувся на Донбас і вступив до батальйону "Схід", який воює на боці самопроголошеної квазіреспубліки "ДНР".

Татарський вів один з популярніших пропагандистських телеграм-каналів. Він мав понад 500 тисяч підписників.

Окрім цього, пропагандист позиціонував себе як письменник – видав у 2020 році автобіографічний роман "Бег".



Як виглядав Владлен Татарський / фото з телеграм-каналу Татарського

Пропагандист входить у Миротворець

Російський найманець та воєнний кореспондент Владлен Татарський часто закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України та знищувати електростанції, щоб у лікарнях помирало більше українців.

Також пропагандист закликав пишатися геноцидом у Бучі та влаштовувати ще більші звірства в Україні.

Татарський заявляв про те, що Росія "всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".

Я народився та виріс на Донбасі. Коли Україна здобула незалежність, мені було 9 років і відтоді чув від батька, що в країні буде громадянська війна. Все дитинство я готувався до цієї війни, але вона не починалася. Батьківські пророцтва поступово забули. Російську весну я зустрів, перебуваючи у місцях позбавлення волі. За вироком суду відбував покарання за збройне пограбування одного із комерційних банків. Я не міг собі дозволити відсиджуватися, поки йшла моя війна, і вирішив потрапити на фронт будь-що-будь. Здійснивши втечу з групою засуджених, я вступив до лав ополчення,

– розповідав Татарський.

Через пропаганду та виправдання російської агресії Татарського внесли до бази "Миротворець".

Чекав на повномасштабне вторгнення Росії

24 лютого 2022 року Татарський написав у своїй соцмережі:

"Наразі російська армія проводить операцію, масштаби якої перевищують будь-які інші операції після ДСВ. Пишаюся нашою армією, нашими полководцями, які практично за добу розгромили найбоєздатніші збройні сили Європи", – бурмотав пропагандист.

Що казав Татарський 24 лютого 2022: дивіться відео

Татарський думав, що Росія нібито всіх переможе

Раніше Татарський записав відео у Кремлі після анексії Росією так званих недореспублік "ДНР" та "ЛНР", частини Херсонської та Запорізької областей.

У ролику кремлівський посіпака казав: "Всіх уб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде, як ми любимо".

Окрім цього, в одному з інтерв'ю Татарський розповідав, що хоче досягти "повного знищення української держави", але водночас визнавав, що не очікував від України такого спротиву.

Татарський заявляв, що Росія "вб'є всіх українців": дивіться відео

Іноді критикував російську армію

З осені 2022 року пропагандист почав активно критикувати командування російської армії через невдачі на фронті. З того часу його традиційно зараховували до прихильника ПВК "Вагнера" Пригожина, який також активно критикував міноборони Росії.

Як Татарський критикував російську армію: дивіться відео