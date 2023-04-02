Татарський був справжнім людожером. Він стерджував, що Росія начебто "всіх переможе та уб'є". Але фортуна повернулася іншим боком, й пропагандист тепер сам опинився на концерті у Кобзона. Компанію там йому може скласти, зокрема, Дар'я Дугіна.

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У росіян вже почалася істерика. Вибух у центрі Санкт-Петербурга неабияк налякав громадян країни-терористки. Тепер вони істерикують та вимагають вдарити по Києву.

Російська пропаганда вже бачить "український слід"

Російські пропагандисти, звичайно ж, вже знайшли український слід у загибелі Татарського й поширюють свою недолугу брехню по таких званих "ЗМІ".

Повідомляють, що людожеру-пропагандисту за лічені хвилини до вибуху вручили статуетку, в якій і була вибухівка. Очевидці розповідають, що це зробила дівчина Анастасія – студентка Художньої академії. Ймовірно, навіть знайома Татарського. Вона обмінялася з ним жартом й заявила, що одного разу вже вручала листівку.

Тим часом російська пропаганда вигадала чергову байку й бреше, що статуетку майбутньому "двохсотому" вручила українка Марія Ярун – 40-річна уродженка Івано-Франківська. За різними даними, вона або постраждала від вибуху або встигла втекти.

Що ж, окупантам час прокачати свою креативність, бо їхні вигадки все більше шиті білими нитками.



Марія Ярун / Фото російських телеграм-каналів

Повідомляють також про затримання росіянки

Окрім того, російські телеграм-канали повідомляють, що затримали ще одну підозрювану – росіянку Дарію Трепову. Вона начебто принесла статуетку, – бюст Татарського – у якій була закладена вибухівка. Наразі невідомо, чи на моменту вибуху вона перебувала у залі.

За даними деяких росЗМІ, раніше дівчину затримували за участь у протестах.