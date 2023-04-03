Та Татарський попав "із Кремля в пекло". Про це в коментарі 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Російський пропагандист загинув під час свого так званого "творчого вечора".

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"Цей шлях зайняв у нього, по-моєму, 2 – 3 місяці, але деякі десятиліттями звідти не можуть потрапити в призначене місце", – заявив він.

Піонтковський додав, що слово "тероризм" згадують російські пропагандисти.

"А хто ті 300 тисяч людей, які увійшли в чужу країну зі зброєю, які вбивають, катують, гвалтують? Це що, не терористи? Це повна підміна понять. Татарський абсолютно "легітимна мета", – наголосив він.

"Почерк" з підривами будинків

Російський публіцист уявив, якби він працював у військовій розвідці України, і вони б вирішили зайнятися "легітимними цілями" російських пропагандистів, то, напевно, почали б не з Татарського.

Але сліди провокації – вони цілковито очевидні. Це – "почерк" Патрушева з підривами будинків з їхнім приходом до влади,

– сказав опозиційний політик.

Він зауважив, що росіяни нині особливо не наголошують на нібито "українському сліді".

"Ця провокація для цілого ряду заходів зачистки так званої "внутрішньої опозиції", але не існує ніякої "внутрішньої організованої опозиції", – переконаний російський публіцист.

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Пропозиції від пропагандистів

Андрій Піонтковський зауважив, що один із російських пропагандистів практично повторив "формулу Йосипа Сталіна".

Що ось, наші опозиціонери вже перетворилися в остаточну банду вбивць і терористів, і щодо них треба застосовувати смертну кару тощо,

– розказав він.

Ретельно підібрана кандидатура

Російський публіцист зауважив, що, коли підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову ще не заарештували, вже повідомляли, що вона, зокрема, була нібито пов'язана із "Фондом боротьби з корупцією" Навального, а також брала участь у пікетах проти війни Росії в Україні.

"Уявляєте, як була підібрана ретельно кандидатура. Її, звісно, підставили, це зрозуміло. Приблизно ця лінія вимальовується, як їй дали цей бюстик", – переконаний він.

Опозиційний російський політик впевнений, що це все – провокація.

"Направлена на те, щоби "організовану опозицію", якої не існує, знищити. Ну й показує, що таке Навальний", – наголосив російський публіцист.

На його думку, тут має значення й особиста ненависть Володимира Путіна до засудженого російського опозиціонера Олексія Навального.

"Загалом, все це на цю "нещасну" дівчину повісять. Нічого нового немає. Вони цими провокаціями займаються 100 років", – розказав він.

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