Враг давно начал строить линии обороны, однако сейчас эти действия уже невозможно не заметить. Об этом 24 Каналу сказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Россияне очень быстро роют окопы

Несколько месяцев назад возле Старобельска они начали строить вторую линию обороны, понимая, что неизвестно, где и когда будет прорыв. Но в том, что он точно будет, уже никто не сомневается.

По словам Гайдая, там захватчики рыли окопы, блиндажи, капониры, зарывали тяжелую технику, тщательно минировали дороги и лесополосы.

Создается впечатление, что против нас воюют какие-то вьетнамцы, потому что лесополосы настолько перекопаны норами, иногда они достигают десятков метров. Это реально помогает им укрыться от обстрелов. В конце концов, во время контрнаступления это россиянам не поможет,

– сказал бывший глава Луганской ОВА.

Однако окапываются захватчики довольно быстро. В настоящее время противник обустроил уже несколько волн защитных сооружений. Самые простые, говорит Гайдай, это так называемые "зубы дракона".

"Просто кубы, которые они поставили, связывали цепями и перед ними заминировали территорию", – отметил экс-председатель Луганской ОВА.

Могут ли ВСУ зайти в Сватово

Появилась информация, что в свое время ВСУ вполне могли зайти в Сватово. Гайдай отметил, что если бы была поставлена задача взять населенный пункт – наши военные бы его выполнили.

Но это была бы глупость ради какого-то пиара, ценой многих жизней наших защитников, ежедневно защищающих Украину в сверхсложных условиях,

– подчеркнул бывший глава Луганской ОВА.

По его словам, когда Харьковская операция сработала, когда посыпалась вся оборона россиян, наши войска могли зайти в Сватово. Тогда оккупанты бежали и из Сватово, и из Кременной.

"Но что было бы дальше? Определенная бригада оказалась бы в окружении. Наше командование ценит жизнь своих подчиненных, поэтому не предпринимает определенных действий просто ради галочки чрезвычайной ценой", – подытожил экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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