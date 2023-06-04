Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В Минобороны Украины заявили, что объявления о начале контрнаступления не будет.

Важно Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Залужный уже отдал приказ

Свитан отметил, что подготовка к контрнаступлению длилась месяц с первой декады мая. Развертывание войск происходит в последней фазе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в последний момент решит, где именно начнется контрнаступление.

Однако информация об этом уже полностью доведена до командиров войск, до тех, кто должен об этом знать. В конечной фазе подготовки будет решено, сколько нужно сил, средств для успешных действий украинских войск.

"Хлопок" в Джанкое

Очередной "хлопок" посетил территорию оккупированного Крыма. На этот раз в Джанкое. Этот город россияне используют как военный хаб. Сюда из Тамани через Крымский мост и Керчь прибывает топливо и амуниция. Затем тремя путями его везут в Симферополь – Севастополь, Армянск и Мелитополь.



"Хлопок" в Джанкое / Скриншот Deep State Map

Поэтому Джанкой должен являться одним из приоритетов для поражения ВСУ. В частности, сейчас БпЛА разведают траекторию, по которой, очевидно, потом пойдут уже более мощные средства поражения, например ракеты Storm Shadow.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Купянск – Сватово – Кременная

На этом направлении, которое можно назвать Луганским, наши войска готовятся встречать россиян, стремящихся наступать из-под Валуек. Они хотят вытеснить наши войска на Лиман или выжать с позиции у рек Северский Донец и Оскол.



Россияне хотят вытеснить ВСУ в Лиман / Скриншот Deep State Map

Однако оттуда есть сообщения о дезертирстве русских войск. Дело в том, что там подавляющее большинство росгвардии. Росгвардия – это фактически милиция, не готовая к выполнению боевых задач. После первого же прилета прибегла к дезертирству.

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