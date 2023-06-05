Глава держави на початку звернення висловив подяку кожному воїну, котрий боронить нашу державу. Зокрема за те, що "дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо". Він також похвалив воїнів на Бахмутському напрямку.

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Росія знає, що Україна переможе

Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!

– зазначив він.

Окремо він відзначив цього дня бойові підрозділи. Мовиться про 5-у окрему штурмову бригаду та 57-у окрему мотопіхотну бригаду. Вони вміло, рішуче та результативно боронили наші позиції, знищували ворога та продовжили рух уперед.

Україна готується посилювати санкції

Президент додав, що готуються кроки з боку України, які ще більше обмежать російський військовий потенціал. Ба більше, кожен, хто допомагає країні-агресорці, відчує на собі "повну силу вільного світу". Мовиться про:

тих, хто допомагає обходити санкції;

тих, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання.

Це спільне завдання світу – зупинити терор. І головною передумовою виконання цього завдання є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе. Новини – незабаром,

– наголосив він.

Влада закладає основу для майбутньої України

Також 5 червня Володимир Зеленський провів тривалу та дуже змістовну нараду. Під час неї обговорювали трансформацію України, життя українців зараз, а також після перемоги.

"Об’єктивно існують фундаментальні безпекові, економічні, енергетичні, технологічні та просто людські питання, які потребують повних та ефективних відповідей", – додав глава держави.

Від відповідей на них, зауважив він, залежатиме те, якою буде наша держава та майбутнє українських дітей. Те, якою їм у спадок перейде наша країна.

Тож, зараз закладаються основи для сильної, вільної, сучасної та приємної для життя держави. І на це працюють зараз усі, зокрема наші військові.

Крім того, у форматі уряд, ОП, РНБО цього дня обговорювали енергетичну галузь та аграрне виробництво. Мовилося не лише про відновлення того, що мала наша держава, а й про розвиток і розширення. Усе з урахуванням ролі України у продовольчій і енергетичній безпеці як Європи, так і всього світу.