У п'ятницю, 9 червня, глава держави-терористки дав свою "експертну" – тобто брехливу – оцінку українському контрнаступу. Власне, про його початок на Запоріжжі все більше говорять авторитетні міжнародні видання, однак офіційних повідомлень від української влади щодо цього поки не було.

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Що навигадував Путін про ЗСУ

Насамперед варто сказати, що російський лідер "підтвердив" початок контрнаступальних операцій нашої армії та заявив, що Україна начебто почала використовувати стратегічні резерви.

Також Путін запевнив недалеких громадян своєї злочинної країни, що Збройні Сили "не можуть досягти поставленої мети", хоча й визнав, що українська армія ще має наступальний потенціал.

На жодній з ділянок противник успіху немає. Досягається це завдяки "мужності" та "героїзму" наших солдатів, "правильній" організації та керуванню військами та високою ефективністю російських збройних сил,

– сказав Путін.

Про псевдогероїзм та псевдоорганізацію російської армії від її ватажка просто-таки смішно чути – особливо після жестів доброї волі окупантів на Київщині, Харківщині та Херсонщині у 2022 році.

Зверніть увагу! Не забув згадати Путін і про нібито "шалені втрати в ЗСУ", однак "чомусь" нічого не сказав про 213 770 мертвих російських солдатів від початку повномасштабного вторгнення.

Диктатор "зібрався нарощувати" арсенали

Немає сумнівів у тому, що загарбники будуть тікати з інших територій нашої держави. До того ж Владімір Путін констатував, що його військам бракує сучасного озброєння.

Разом з тим "бункерний" почав розповідати про "розвиток оборонно-промислового комплексу" у Росії, що на 16 місяць широкомасштабних воєнних дій видається абсолютно дивним.

Тим паче невідомо, як у Кремлі збираються втілювати ці маразматичні заяви свого лідера щодо нарощення військових потужностей, якщо більшість промислових галузей Росії перебуває під санкціями.

Що про контрнаступ кажуть в Києві