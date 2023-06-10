Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін. Так він прокоментував нещодавню заяву Путіна, що український наступ нібито розпочався.

До теми Хронологія брехні: як і для чого Росія кинула усі сили на фейки про Каховську ГЕС

Чи дійсно контрнаступ ЗСУ вже почався

Як наголосив Фейгін, ці заяви російського диктатора, що контрнаступ буцімто почався і вже не вдався, взагалі не варто коментувати. Потрібно довіритися Збройним Силам України та максимально їх підтримувати.

Зараз російська пропаганда буде максимально вкидати безліч фейків, що контрнаступ ЗСУ виявився невдалим. Це потрібно усвідомити. Адже окупанти вже давно хочуть схилити Україну до переговорів та "заморозити" війну.

Вони намагаються підірвати впевненість західних союзників у можливості ЗСУ. Мовляв, нічого не вийшло – давайте сідати за стіл переговорів. Це роблять винятково для цього. Я б сказав, що взагалі зараз надто рано щось оцінювати,

– зауважив Фейгін.

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Цікаво, що саме цією заявою Путін конкретно підставився. Він фактично визнав, що саме Росія знищила Каховську ГЕС. Адже це був один з можливих напрямків контрнаступу ЗСУ.

На цьому напрямку теж міг бути контрнаступ. Тепер зрозуміло, чому Росія підірвала Каховську ГЕС. Окупанти самі продемонстрували, що це був єдиний спосіб зупинити контрнаступ на цьому напрямку. Вони підірвали дамбу, що призвело до екологічної катастрофи та інших жахливих наслідків,

– зауважив Фейгін.

Контрнаступ ЗСУ: коротко