До того ж російські загарбники вивели своїх солдатів ще до підриву Каховської ГЕС. Пропагандисти повідомляють, що втрат серед їхнього особового складу нібито немає.

Дивіться також У новій промові Путін сам підтвердив причетність до підриву ГЕС, – Фейгін

Росіяни планували підрив Каховської дамби

Колаборант Олександр Таліпов обурився дописами так званих російських "воєнкорів", які заявляли, що російських солдатів нібито навмисно лишили на островах у Херсонській області. За словами кремлівського посіпаки, такі повідомлення є всього лиш фейком.

Зверніть увагу! Олександр Таліпов – кримський блогер-колаборант, що заснував пропагандистський ресурс "кримський смерш", що переслідує проукраїнськи налаштованих жителів Кримського півострова.

Таліпов наголосив, що він буцімто особисто зв’язався з російськими солдатами, які підтвердили, що повним складом вийшли з островів. Колаборант також додав, що втрат після цієї "операції" – немає.

У ГУР розповіли, що ця інформація є прямим свідченням того, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію свого особистого складу. Крім цього, у відомстві сказали, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова, ймовірно, традиційно спробують оголосити "ворогом народу" чи "агентом українських спецслужб".

Наостанок в українській розвідці додали, що кількість свідчень про те, що підрив Каховської ГЕС був завчасним, лише зростає. Ці розповіді безумовно стануть додатковими доказами для військового трибуналу.

Росія підірвала Каховську дамбу в Херсонській області