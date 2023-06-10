До того ж російські загарбники вивели своїх солдатів ще до підриву Каховської ГЕС. Пропагандисти повідомляють, що втрат серед їхнього особового складу нібито немає.
Дивіться також У новій промові Путін сам підтвердив причетність до підриву ГЕС, – Фейгін
Росіяни планували підрив Каховської дамби
Колаборант Олександр Таліпов обурився дописами так званих російських "воєнкорів", які заявляли, що російських солдатів нібито навмисно лишили на островах у Херсонській області. За словами кремлівського посіпаки, такі повідомлення є всього лиш фейком.
Таліпов наголосив, що він буцімто особисто зв’язався з російськими солдатами, які підтвердили, що повним складом вийшли з островів. Колаборант також додав, що втрат після цієї "операції" – немає.
У ГУР розповіли, що ця інформація є прямим свідченням того, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію свого особистого складу. Крім цього, у відомстві сказали, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова, ймовірно, традиційно спробують оголосити "ворогом народу" чи "агентом українських спецслужб".
Наостанок в українській розвідці додали, що кількість свідчень про те, що підрив Каховської ГЕС був завчасним, лише зростає. Ці розповіді безумовно стануть додатковими доказами для військового трибуналу.
Росія підірвала Каховську дамбу в Херсонській області
- Російська армія вночі 6 червня підірвала Каховську ГЕС. Після цього вода почала затоплювати населені пункти в Херсонській області, що розташовані біля річки Дніпро, зокрема міста Херсон, Олешки, Нову Каховку та Голу Пристань.
- У цей же день партизанський рух "Атеш" заявив, що станцію підірвав батальйон 205-ї мотострілецької бригади окупантів. Наказ про замінування віддав російський полковник Едуард Шандур.
- Згодом представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що розвідка має докази того, що Каховську ГЕС окупанти підірвали дистанційно. Також він підкреслив, що росіяни готувалися до теракту довгий час.
- Врешті-решт в СБУ повідомили, що Каховську дамбу підірвала диверсійна група російських окупантів. Це стало відомо з перехоплення телефонних розмов російських загарбників.