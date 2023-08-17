Глава російської столиці Сергій Собянін розповів, скільки москвичів відправили на "забій" в Україну. За його словами, йдеться про 45 тисяч осіб.

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Москвичі не пасуть задніх

У Росії намагаються розвінчати "чутки" про те, що на війну в Україну призивають, як правило, жителів віддалених регіонів та республік у складі федерації, а мешканців центральних регіонів тримають у "тилу".

Мер Москви Сергій Собянін поспішив запевнити, що це не так – для "чорних пакетів" готують навіть жителів столиці.

Так, він зазначив, що на фронті воюють 45 тисяч москвичів. З них 20 тисяч – "добровольців", 20 тисяч контрактників та 5000 кадрових військових. Вже встигли "удобрити" український ґрунт понад 20 москвичів, ще понад сотня опинилися у лавах "300-сотих".

Собянін запевнив, що жителі столиці також активні учасники "трудового фронту" – тисячі з них працюють на окупованих територіях.

"Вигадує на ходу"

Слід зауважити, що Собянін вже повідомляв про кількість москвичів, які взялися за зброю в Україні. Ще три тижні тому він розповідав про 30 тисяч мобілізованих з Москви. Тоді на фронті "перебувало" близько 20 тисяч мобілізованих москвичів, ще 10 тисяч уклали контракти з Міноборони. Втім, російським посадовцям не звикати брехати відверто. Бо викрити ж нікому. Одна частина російського електорату поїхала "служити" добривом для українських ґрунтів, а інша досі живе "внєполітики".

Мобілізація в Росії