Сотрудники СБУ задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку на Киев в ночь на 21 сентября. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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СБУ задержала вражеских агентов

Как стало известно, основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия. "Наведением" российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, работавших на ГРУ России.

В поле зрения военной разведки России они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу сбора разведданных на территории Киева,

– рассказали правоохранители.

Так агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого они выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также злоумышленники "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фото и геолокацию стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов.

За каждое выполненное задание злоумышленники получали из России деньги.

Что грозит злоумышленникам

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Правоохранители задержали агентов России / фото СБУ

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