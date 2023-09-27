Сотрудники СБУ задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку на Киев в ночь на 21 сентября. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Важно Готовила удары по объектам Одесчины: СБУ задержала еще одну предательницу
СБУ задержала вражеских агентов
Как стало известно, основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия. "Наведением" российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, работавших на ГРУ России.
В поле зрения военной разведки России они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу сбора разведданных на территории Киева,
– рассказали правоохранители.
Так агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого они выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также злоумышленники "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.
Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фото и геолокацию стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов.
За каждое выполненное задание злоумышленники получали из России деньги.
Что грозит злоумышленникам
Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Правоохранители задержали агентов России / фото СБУ
СБУ разоблачает предателей Украины
- Недавно в Украине в очередной раз разоблачили российскую корректировщицу. Она готовила вражеские удары по 9 объектам Одесской области. Предательница участвовала в подготовке новой серии воздушных атак России на Одесскую область. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.
- Также в Украине разоблачили блогера, снимавшего здание Службы безопасности во Львове. Предатель призывал ударить по ней российскими ракетами.
- Кроме того, в украинской столице правоохранители задержали бизнесмена, который после начала полномасштабной войны России перечислил в бюджет неприятеля миллионы рублей. По версии правоохранителей, предприниматель причастен к финансированию военной агрессии России против Украины.