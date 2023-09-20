Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника "по горячим следам". Как оказалось, мужчина публично призывал уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.

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Как рассказали правоохранители, для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить подобные призывы, злоумышленник осуществлял онлайн-трансляцию на своей странице в инстаграмм у здания украинской спецслужбы.

Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тысяч пользователей,

– отметили в СБУ.

Злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующих себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине. Во время обысков в квартирах мужчин обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.

Сейчас предателям планируется сообщение о подозрении.



Один из предателей Украины / фото прокуратуры

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