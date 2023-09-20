Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника "по горячим следам". Как оказалось, мужчина публично призывал уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.
Обратите внимание Наводил российские ракеты на Николаев: СБУ сообщили о подозрении блогеру-миллионнику Подоляку
СБУ задержала предателя во Львове
Как рассказали правоохранители, для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить подобные призывы, злоумышленник осуществлял онлайн-трансляцию на своей странице в инстаграмм у здания украинской спецслужбы.
Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тысяч пользователей,
– отметили в СБУ.
Злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующих себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине. Во время обысков в квартирах мужчин обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.
Сейчас предателям планируется сообщение о подозрении.
Один из предателей Украины / фото прокуратуры
В Украине часто разоблачают предателей
- Недавно стало известно, что блогер родом из Сумской области "сливал" оккупантам важные данные. Кроме этого, он оказался одним из корректировщиков огня. Служба безопасности Украины разоблачила блогера-миллионника, который "наводил" вражеские ракеты в Николаев. По информации правоохранителей, прокремлевским агентом оказался Юрий Подоляка.
- СБУ утром 15 сентября пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. Его, вероятно, подозревают в государственной измене.
- Также киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, способствовавшего в подготовке воздушной атаки России на военную и критическую инфраструктуру Львовской области. При этом он отбывает наказание в исправительной колонии региона.