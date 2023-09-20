Співробітники СБУ викрили зловмисника "по гарячих слідах". Як виявилось, чоловік публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки.
Зверніть увагу Наводив російські ракети на Миколаїв: СБУ повідомили про підозру блогеру-мільйоннику Подоляці
СБУ затримала зрадника у Львові
Як розповіли правоохоронці, для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, зловмисник здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в інстаграм поблизу будівлі української спецслужби.
Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю. Деструктивний контент поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тисячі користувачів,
– зазначили в СБУ.
Зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні. Під час обшуків у помешканнях чоловіків виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису.
Наразі зрадникам планується повідомлення про підозру.
Один зі зрадників України / фото прокуратури
В Україні часто викривають зрадників
- Нещодавно стало відомо, що блогер родом із Сумської області "зливав" окупантам важливі дані. Крім цього, він виявився одним із коригувальників вогню. Служба безпеки України викрила блогера-мільйонника, який "наводив" ворожі ракети на Миколаїв. За інформацією правоохоронців, прокремлівським агентом виявився Юрій Подоляка.
- СБУ вранці 15 вересня прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича. Його, імовірно, підозрюють у державній зраді.
- Також кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, сприяв у підготовці повітряної атаки Росії на військову та критичну інфраструктуру Львівської області. При цьому він відбуває покарання у виправній колонії регіону.