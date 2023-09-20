Співробітники СБУ викрили зловмисника "по гарячих слідах". Як виявилось, чоловік публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки.

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Як розповіли правоохоронці, для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, зловмисник здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в інстаграм поблизу будівлі української спецслужби.

Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю. Деструктивний контент поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тисячі користувачів,

– зазначили в СБУ.

Зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні. Під час обшуків у помешканнях чоловіків виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису.

Наразі зрадникам планується повідомлення про підозру.



Один зі зрадників України / фото прокуратури

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