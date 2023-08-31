СБУ в рамках расследования собрала доказательства против владельца торговой компании, специализировавшейся на импорте и реализации в Украине климатической техники из Восточной Азии. По версии стражей порядка, предприниматель причастен к финансированию военной агрессии России против Украины.

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Киевский бизнесмен стал фигурантом дела СБУ

Теперь указывают, что за 2022 год фигурант расследования, которому СБУ сообщила о подозрении, перечислил в российский бюджет сверх 50 миллионов рублей.

Добавляют, что подозреваемый также является основателем еще двух компаний, связанных с торговлей, в Москве. Перед началом полномасштабной войны России против Украины бизнесмен уехал в Европу, откуда и координирует деятельность его компаний. Это касается бизнеса на рынке агрессора, за прошлый год уплатившего в российский бюджет миллионные налоги.

Более того, следователи считают, что за фактическое "операционное" управление всеми вышеупомянутыми предприятиями отвечала финансовый директор киевской компании подозреваемого. В общем, злоумышленникам грозит наказание в виде заключения. сроком до 12 лет с конфискацией имущества.