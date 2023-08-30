Главная идея проекта "30 до 30" – показать молодых украинцев, чей пример способен вдохновить целое поколение. В список попали представители разных сфер, но их объединяет одна цель – сделать Украину лучше.

Читайте также Цифровой маркетинг в современном бизнесе: как увеличить доход с помощью онлайн

Кто вошел в список

В первую очередь, стоит начать с тех, без кого Украина была бы просто невозможной – героических военных и волонтеров. Один и самых молодых комбригов Александр Сак (47-я отдельная механизированная бригада), разведчик Игорь Дикун, Роман Лозинский, променявший кресло депутата на форму матроса ССО, Нина Колосинская, спасавшая раненых в Мариуполе и в плену оккупантов, Юрий Гуляк, Глеб Стрижко, Дмитрий Финашин – эти люди заслуживают высоких знаков отличия и наград.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Из прошлогоднего списка в список попали защитники Мариуполя Екатерина Полищук (Пташка), морпех Сергей Волынский (Волина) и Дмитрий (Орест) Казацкий. К сожалению, война забирает и лучших – 7 марта погиб Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), бывший в предыдущем рейтинге. Жизнь героя оборвала осколок вражеского снаряда, его имя украинцы будут помнить и уважать всегда.

Также в рейтинг попали актер и блогер Виталий Гордиенко, талантливый футболист Михаил Мудрик, рэп-исполнитель Skofka и многие предприниматели.

Просмотреть список "30 до 30" от Forbes можно тут.