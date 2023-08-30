Головна ідея проєкту "30 до 30" – показати молодих українців, чий приклад здатен надихнути ціле покоління. До списку потрапили представники різних сфер, але їх об'єднує одна мета – зробити Україну кращою.

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Хто увійшов до списку

Найперше варто почати з тих, без кого Україна була б просто неможливою – героїчних військових та волонтерів. Один і наймолодших комбригів Олександр Сак (47‐а окрема механізована бригада), розвідник Ігор Дикун, Роман Лозинський, який проміняв крісло депутата на форму матроса ССО, Ніна Колосінська, яка рятувала поранених у Маріуполі та в полоні окупантів, Юрій Гуляк, Ігор Дикун, Гліб Стрижко, Дмитро Фінашин – ці люди заслуговують на найвищі відзнаки та нагороди.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

З минулорічного списку у цьогорічний перелік потрапили захисники Маріуполя Катерина Поліщук (Пташка), морпіх Сергій Волинський (Волина) та Дмитро (Орест) Козацький. На жаль, війна забирає й найкращих – 7 березня загинув Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі), який був у попередньому рейтингу. Життя героя обірвав осколок ворожого снаряду, його ім'я українці пам'ятатимуть та шануватимуть завжди.

Також до рейтингу потрапили актор та блогер Віталій Гордієнко, талановитий футболіст Михайло Мудрик, реп-виконавець Skofka та багато підприємців.

Переглянути список "30 до 30" від Forbes можна тут.