Співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку на Київ у ніч на 21 вересня. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Важливо Готувала удари по об’єктах Одещини: СБУ затримала ще одну зрадницю

СБУ затримала ворожих агентів

Як стало відомо, основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючі підприємства. "Наведенням" російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на ГРУ Росії.

У поле зору воєнної розвідки Росії вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва,

– розповіли правоохоронці.

Так, агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Для цього вони виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також зловмисники "втемну" використовували своїх знайомих, в яких випитували "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов.

Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському "куратору" фото та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури. Для передачі відомостей зрадники використовували месенджер, а щоб замаскувати "сеанси" зв’язку, створили декілька анонімних акаунтів.

За кожне виконане завдання зловмисники одержували з Росії гроші.

Що загрожує зловмисникам

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці затримали агентів Росії / фото СБУ

СБУ викриває зрадників України