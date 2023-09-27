Співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку на Київ у ніч на 21 вересня. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Важливо Готувала удари по об’єктах Одещини: СБУ затримала ще одну зрадницю
СБУ затримала ворожих агентів
Як стало відомо, основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючі підприємства. "Наведенням" російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на ГРУ Росії.
У поле зору воєнної розвідки Росії вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва,
– розповіли правоохоронці.
Так, агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Для цього вони виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також зловмисники "втемну" використовували своїх знайомих, в яких випитували "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов.
Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському "куратору" фото та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури. Для передачі відомостей зрадники використовували месенджер, а щоб замаскувати "сеанси" зв’язку, створили декілька анонімних акаунтів.
За кожне виконане завдання зловмисники одержували з Росії гроші.
Що загрожує зловмисникам
Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Правоохоронці затримали агентів Росії / фото СБУ
СБУ викриває зрадників України
- Нещодавно в Україні вкотре викрили російську коригувальницю. Вона готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини. Зрадниця брала участь у підготовці нової серії повітряних атак Росії на Одеську область. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.
- Також в Україні викрили блогера, який знімав будівлю Служби безпеки у Львові. Зрадник закликав вдарити по ній російськими ракетами.
- Окрім цього, в українській столиці правоохоронці затримали бізнесмена, який після початку повномасштабної війни Росії перерахував до бюджету ворога мільйони рублів. За версією правоохоронців, підприємець причетний до фінансування військової агресії Росії проти України.