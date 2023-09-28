Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко поделился с 24 Каналом своим видением по этой новости. Он подверг сомнению способность россиян укомплектовать 325 тысяч военнослужащих.
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Сколько нужно ресурсов, чтобы обеспечить 325 тысяч солдат
Ведь такая численная группировка – это почти 400 батальоно-тактических групп, которым для полного обеспечения нужно более 4,5 тысячи танков. Скорее всего, в оккупантов нет такого количества техники.
Для того чтобы обеспечить 400 батальоно-тактических групп боевыми бронированными машинами – это БТР, БМП и БМД. Их нужно, это самое интересное сейчас, более 12 тысяч,
– заметил Коваленко.
В России вряд ли найдется 12 тысяч новеньких ББМ. Ведь оккупанты под видом боевых бронированных машин отправляют на фронт следующие конструкции:
- на МТ-ЛБ (транспортные тягачи) устанавливают утилизированное оружие с кораблей и катеров;
- знаменитые УАЗ, известные в народе еще со времен Советского союза как "Буханка".
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Предположим, оккупантам удастся собрать нужное количество автоматов и винтовок, которыми пользовались еще в Российской империи. Впрочем, отправлять недоукомплектованных солдат в бой только с "трехлинейкой" в руках – полный бред.
В 2022 году они уже собрали 300 тысяч во время частичной мобилизации. И какой результат они получили? Никакого. Они потеряли правобережную Херсонскую область и потеряли контроль над большей частью Харьковской области. Они смогли лишь проводить наступательные действия в направлении Бахмута,
– подчеркнул Александр Коваленко.
По его словам, во втором полугодии 2023 россияне не смогут полноценно выполнять свой оборонный функционал. Так как даже для обороны одного человеческого ресурса недостаточно. А ведь нужен еще технический потенциал, который в России постепенно деградирует.
Частичная мобилизация в России: что известно
- Как сообщают в Генштабе, враг в ближайшее время приступит к массовой принудительной мобилизации. Речь идет о территории России и временно оккупированных территориях Украины. По разным оценкам, россияне могут мобилизовать от 400 до 700 тысяч лиц.
- Россия начала подготовку к новой мобилизации летом, после начала украинского контрнаступления. В частности, агрессор увеличил призывной возраст на 2 года, а также усложнил выезд за границу мужчинам призывного возраста.
- Что интересно, сам Путин уклоняется от ответов на вопрос о предстоящей мобилизации. Так было и на встрече с так называемыми "военкорами", и на недавнем Восточном экономическом форуме.