Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко поделился с 24 Каналом своим видением по этой новости. Он подверг сомнению способность россиян укомплектовать 325 тысяч военнослужащих.

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Сколько нужно ресурсов, чтобы обеспечить 325 тысяч солдат

Ведь такая численная группировка – это почти 400 батальоно-тактических групп, которым для полного обеспечения нужно более 4,5 тысячи танков. Скорее всего, в оккупантов нет такого количества техники.

Для того чтобы обеспечить 400 батальоно-тактических групп боевыми бронированными машинами – это БТР, БМП и БМД. Их нужно, это самое интересное сейчас, более 12 тысяч,

– заметил Коваленко.

В России вряд ли найдется 12 тысяч новеньких ББМ. Ведь оккупанты под видом боевых бронированных машин отправляют на фронт следующие конструкции:

на МТ-ЛБ (транспортные тягачи) устанавливают утилизированное оружие с кораблей и катеров;

знаменитые УАЗ, известные в народе еще со времен Советского союза как "Буханка".

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Предположим, оккупантам удастся собрать нужное количество автоматов и винтовок, которыми пользовались еще в Российской империи. Впрочем, отправлять недоукомплектованных солдат в бой только с "трехлинейкой" в руках – полный бред.

В 2022 году они уже собрали 300 тысяч во время частичной мобилизации. И какой результат они получили? Никакого. Они потеряли правобережную Херсонскую область и потеряли контроль над большей частью Харьковской области. Они смогли лишь проводить наступательные действия в направлении Бахмута,

– подчеркнул Александр Коваленко.

По его словам, во втором полугодии 2023 россияне не смогут полноценно выполнять свой оборонный функционал. Так как даже для обороны одного человеческого ресурса недостаточно. А ведь нужен еще технический потенциал, который в России постепенно деградирует.

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