Варто зазначити, що цю нафтобазу вже атакували 14 грудня – тоді вдалося уразити 2 резервуари та трубопровід, а пожежа тривала декілька днів. Де розташований цей населений пункт та сама нафтобаза – показує на карті 24 Канал.

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Безпілотники атакували нафтобазу "Сталевий Кінь"

Про вибухи в районі нафтобази жителі Орла почали повідомляти 22 грудня близько 1:00. Там росіяни почули понад 13 глухих вибухів.

Згодом губернатор Орловської області Андрєй Кличков все ж визнав, що регіон опинився під масованою атакою дронів. За його словами, знову сталося займання на об'єкті паливної інфраструктури у селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу.

Українські OSINT-аналітки також підтвердили, що внаслідок атаки була уражена нафтобаза.

Де розташована ЛВДС "Сталевий Кінь": показуємо на карті

Варто зазначити, що цієї ночі повітряну тривогу у зв'язку із атакою безпілотників оголошували також і в Ростовській області Росії. Згодом місцева влада повідомила про нібито п'ять збитих БпЛА літакового типу.