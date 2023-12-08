Собственно, в пятницу утром, 8 декабря, враг открыл огонь по Днепропетровщине. Председатель ОВА Сергей Лысак информирует о 1 погибшем и 4 пострадавших.
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Обстрел Днепропетровской области
По словам главы региона, все пострадавшие были доставлены в больницы. Медики оказывают помощь людям, травмированным в результате очередного акта российской агрессии.
Удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии,
– написал Лысак.
Глава ОВА уточняет, что захватчики нанесли удар по региону ракетами. К тому же, около 07:33 он сообщал, что в районе Павлодара было громко.
В целом нашим Силам ПВО удалось сбить в Павлоградском и Синельниковском районах 5 дронов россиян. Также Лысак отметил, что враг обстреливал город поздно вечером 7 декабря.
Террор не прекращается
- В ночь на 8 декабря также под ударом был Киев. Оккупанты выпускали по столице нашего государства и региону ракеты. Вскоре стало известно, что противовоздушной обороне удалось сбить все цели, летевшие на объекты в этой области.
- Сергей Попко, глава КГВА, констатировал, что воздушная тревога продолжалась около двух часов. По предварительной информации, около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области.
- Отметим, что впервые за очень долгое время враг запустил по территории Украины ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Следует не пренебрегать воздушной тревогой в ближайшее время и готовиться к возможным повторным обстрелам.