Недавно в "Укрэнерго" предупредили о возможных проблемах в энергетике, призвав к экономии. Причиной этого снижение среднесуточной температуры до -4 градусов по Цельсию. По словам эксперта Олега Попенко, являющегося учредителем ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины", энергосфера существует под давлением технических, военных и финансовых факторов.

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Украинская энергетика против мороза

Во-первых , на территории Украины многие объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в результате ракетных ударов и атак "Шахедов".

, на территории Украины многие объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в результате ракетных ударов и атак "Шахедов". Во-вторых , существуют финансовые проблемы Задолженность участников энергорынка перед друг другом и перед государством составляют примерно 200 миллиардов гривен.

, существуют финансовые проблемы Задолженность участников энергорынка перед друг другом и перед государством составляют примерно 200 миллиардов гривен. В-третьих, есть трудности с поставкой сырья, такого как уголь и природный газ, для производства электроэнергии.

Однако основной угрозой энергогенерации специалист считает именно падение среднесуточной температуры в Украине. По его словам, при падении температуры от -8 до -10 градусов потребление электроэнергии может возрасти на 20%, что чревато аварийными отключениями.

Эксперт также подчеркнул, что при температуре от 0 до -2 градусов можно найти свободные объемы электроэнергии в Европе для компенсации дефицита, но заменить 20% объема будет уже практически невозможно.

Обратите внимание! По словам Попенко, блэкаут наступит сразу после падения температуры. Пройдет несколько дней перед тем, как произойдет существенный скачок потребления.

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Вспомним, что заместитель министра энергетики Светлана Гринчук констатировала: графики отключения света уже разработаны. Однако пока применять их не планируют из-за отсутствия дефицита в энергетике.

В то же время, по ее мнению, отключения света станут возможны только в случае интенсификации обстрелов со стороны российских оккупантов.