Сколько смартфон – это не только средство связи, но и источник для получения важной информации, украинцам стоит позаботиться о заряде его аккумулятора. Кроме того, необходимо обеспечить себя интернетом, который будет работать при отключении света.

Важно Минэнерго разработало графики: когда могут начаться отключение света

Советы, как сэкономить заряд батареи на телефоне

Чтобы заряд телефона хватило на несколько дней, необходимо минимизировать его использование. Во-первых, телефон должен использоваться в режиме вызовов. Кроме того, необходимо отключить все второстепенные функции телефона, которые могут потреблять заряд.

Сэкономить заряд батареи также поможет урегулирование яркости экрана телефона, ведь слишком высокий уровень потребляет много энергии, а значит – телефон будет быстрее разряжаться.

Вы также можете отключить часть автоматических обновлений и заблокировать push-сообщения. Кроме того, есть специальные программы, которые помогут уничтожить количество потребляемого заряда. Впрочем, с таким ПО следует быть крайне осторожным и загружать приложения только с официальных маркетплейсов.

Понятно, что эти советы лишь помогут сэкономить энергию заряда смартфона лишь на некоторое время. Все зависит от объема аккумулятора и телефона.

Как зарядить телефон, когда нет света

Зарядить смартфон во время блэкаута можно с помощью наиболее очевидных способов. В частности, через:

ноутбук;

портативную колонку;

павербанк, генератор или портативную зарядную станцию;

авто.

Кроме того, можно прийти в ближайший пункт несокрушимости. Они снабжены всем необходимым – там можно не только зарядить телефон, но и согреться и выпить горячий кофе или чай.



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