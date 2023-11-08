Министерство цифровой трансформации Украины создало краткую инструкцию. Она поможет украинцам иметь возможность пользоваться интернетом даже во время долгих отключений света.
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Что нужно сделать
Все жители Украины пользуются тем или иным интернет-провайдером. Минцифры советует украинцам спросить поставщиков этих услуг, перешли ли они на технологию xPON.
Если провайдер не перешел на xPON, то следует найти ближайшего провайдера, который предоставляет такие услуги, и подать заявку на подключение. В Минцифре отмечают, что для ускорения этого процесса украинцы могут скооперироваться с соседями.
После этого необходимо купить повербанк и кабель USB/DC. Они нужны для того, чтобы питать Wi-Fi-роутер, если будут отключения света.
Советы по сохранению доступа к интернету при отключении света / Инструкция Минцифры
Какой может быть эта зима
- Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг недавно заявил, что эта зима в Украине тоже будет тяжелой. Он спрогнозировал, что в этом году Россия будет снова бить по критической и гражданской инфраструктуре с целью оставить украинцев без света.
- Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий предупреждал, что с наступлением холодов могут начаться активные обстрелы со стороны России, ведь именно в этот период возрастут нагрузки на энергосистему По его словам, типы вражеских атак могут быть разными, однако тактика оккупантов уже не будет такой примитивной, как в прошлом году.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что нынешний зимний период не будет простым. Он напомнил, что Россия накапливает ракеты для обстрелов и нанесения нам вреда.