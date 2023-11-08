Министерство цифровой трансформации Украины создало краткую инструкцию. Она поможет украинцам иметь возможность пользоваться интернетом даже во время долгих отключений света.

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Что нужно сделать

Все жители Украины пользуются тем или иным интернет-провайдером. Минцифры советует украинцам спросить поставщиков этих услуг, перешли ли они на технологию xPON.

Обратите внимание! xPON – это энергосберегающие сети. Благодаря этой технологии пользователи могут онлайн до 3 суток в случае отключения света.

Если провайдер не перешел на xPON, то следует найти ближайшего провайдера, который предоставляет такие услуги, и подать заявку на подключение. В Минцифре отмечают, что для ускорения этого процесса украинцы могут скооперироваться с соседями.

После этого необходимо купить повербанк и кабель USB/DC. Они нужны для того, чтобы питать Wi-Fi-роутер, если будут отключения света.



Советы по сохранению доступа к интернету при отключении света / Инструкция Минцифры

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