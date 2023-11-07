24 Канал напоминает прошлогодние советы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, которые пригодятся во время блэкаута. Читайте на нашем сайте, какие каши приготовить, если дома есть кипяток, что делать, если выключили свет, и как одеваться на улицу во время блэкаута.
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Что нужно сделать, если выключили свет
Выключили свет: какой алгоритм действий:
- прежде всего – выключите из розеток электроприборы: так они не повредятся, если будут перепады напряжения;
- нельзя использовать газовые плиты, чтобы согреться. Это таит опасность отравиться угарным газом;
- если в вашем доме есть лифт, убедитесь, что там никто не застрял;
- позвоните в квартиры пожилых соседей – возможно, им нужна помощь;
- читайте официальные сообщения от власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, вам пригодится радио на батарейках;
- используйте генератор вне помещения и вдали от окон.
Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала
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Что приготовить без света
В вашем доме всегда должны быть консервы и сухая сублимированная пища – это супы, каши, пюре, которые можно залить даже холодной водой. Купить их сейчас довольно легко: в магазинах большой выбор сублимированных продуктов и консервов разных производителей и разной ценовой категории.
Имея кипяток, можно приготовить следующие каши:
- ячневая каша – залить кипяченой водой и оставить на два-три часа;
- пшенная каша – залить кипятком и подождать час, чтобы настоялась;
- пшеничная каша – залить кипятком и закутать сосуд в одеяло или большое полотенце, чтобы сохранить тепло. Подождать 30-50 минут для настаивания.
Как быть заметным на дороге
Если уличное освещение выключено, нужно быть заметным на дороге. Так можно спасти жизнь, ведь водитель быстрее заметит вас и затормозит.
Как одеваться на улицу, если нет света:
- надевайте светлые вещи, хотя бы куртку или штаны;
- носите светоотражающие элементы (это может быть лента, браслет или жилет), лучше всего, если они будут желтые;
- если у вас есть дети, обязательно наденьте на них светоотражающие элементы – они должны быть на уровне головы, корпуса и рук;
- для собак и кошек купите светящиеся ошейники или одежду со светоотражающими элементами.
Будьте на связи при любых условиях
Ранее сообщалось, что мобильная связь во время блэкаута будет ограничена. Что делать в таком случае и как связаться с родными – читайте на 24 Канале.