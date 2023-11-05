В Киевской городской государственной администрации рассказали, как подготовиться к возможным отключениям света, связанным с вражескими обстрелами энергоструктуры.

Смотрите также Во время блэкаута мобильная связь будет ограничена: как общаться с родными

Как приготовиться к отключению света

Городские власти Киева советуют людям сделать достаточный запас воды. В частности, на одного взрослого человека в сутки нужно 3 литра питьевой воды, включая жидкость, которая есть в пище, и 10 – 12 литров – технической воды для гигиены и приготовления пищи. Чтобы людям было проще, даже создали электронную карту работающих бюветов.

Что касается еды, то следует иметь запасы непортящихся продуктов хотя бы на 3 дня. В частности, советуют запастись:

мясными, рыбными и овощными консервами;

сушеным и вяленым мясом;

сублимированными продуктами (кашами, лапшой быстрого приготовления, супами, которые необходимо заливать кипятком, или гречкой, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцами, печеньем, сухарями;

сухофруктами, орешками;

шоколадом, конфетами;

энергетическими батончиками.

Кроме того, следует зарядить павербанки и портативные зарядные станции, запастись фонариками, лампами на батарейках или аккумуляторах, свечами, спичками, батарейками.

Также в аптечке должно быть лекарство, дома – FM-радио на батарейках, туристическая горелка с газовым баллоном или на сухом спирте.

Позаботьтесь о пожарной безопасности – целесообразно приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где вы зажигаете свечи или пользуетесь горелкой. В помещениях замените обычные лампочки на LED-лампы. Это поможет уменьшить потребление электроэнергии,

– посоветовали в КГГА.

Там добавили, что сохранить тепло зимой поможет утепление жилья. В частности, можно заклеить окна, проверить наружную изоляцию окон, поместить алюфом между стеной и батареей.

Обратите внимание! Главное управление разведки объясняло, что у них есть данные о том, когда враг может атаковать нашу инфраструктуру. Однако представитель разведки Андрей Юсов не назвал конкретную дату и объяснил, что враги могут скорректировать окончательное решение о возможных атаках в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно.