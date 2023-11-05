В Киевской городской государственной администрации рассказали, как подготовиться к возможным отключениям света, связанным с вражескими обстрелами энергоструктуры.
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Как приготовиться к отключению света
Городские власти Киева советуют людям сделать достаточный запас воды. В частности, на одного взрослого человека в сутки нужно 3 литра питьевой воды, включая жидкость, которая есть в пище, и 10 – 12 литров – технической воды для гигиены и приготовления пищи. Чтобы людям было проще, даже создали электронную карту работающих бюветов.
Что касается еды, то следует иметь запасы непортящихся продуктов хотя бы на 3 дня. В частности, советуют запастись:
- мясными, рыбными и овощными консервами;
- сушеным и вяленым мясом;
- сублимированными продуктами (кашами, лапшой быстрого приготовления, супами, которые необходимо заливать кипятком, или гречкой, которую можно заливать водой комнатной температуры);
- хлебцами, печеньем, сухарями;
- сухофруктами, орешками;
- шоколадом, конфетами;
- энергетическими батончиками.
Кроме того, следует зарядить павербанки и портативные зарядные станции, запастись фонариками, лампами на батарейках или аккумуляторах, свечами, спичками, батарейками.
Также в аптечке должно быть лекарство, дома – FM-радио на батарейках, туристическая горелка с газовым баллоном или на сухом спирте.
Позаботьтесь о пожарной безопасности – целесообразно приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где вы зажигаете свечи или пользуетесь горелкой. В помещениях замените обычные лампочки на LED-лампы. Это поможет уменьшить потребление электроэнергии,
– посоветовали в КГГА.
Там добавили, что сохранить тепло зимой поможет утепление жилья. В частности, можно заклеить окна, проверить наружную изоляцию окон, поместить алюфом между стеной и батареей.