У Київській міській державній адміністрації розповіли, як підготуватися до можливих відключень світла, пов'язаних із ворожими обстрілами енергоструктури.

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Як приготуватись до відключення світла

Міська влада Києва радить людям зробити достатній запас води. Зокрема, на одну дорослу особу на добу треба 3 літри питної води, включно з рідиною, яка є в їжі, та 10 – 12 літрів – технічної води для гігієни й приготування їжі. Щоб людям було простіше, створили електронну карту бюветів.

Щодо їжі, то варто мати запаси продуктів, які не псуються, хоча б на 3 дні. Зокрема, радять запастись:

м'ясними, рибними та овочевими консервами;

сушеними та в'яленим м'ясом;

сублімованими продуктами (кашами, локшиною швидкого приготування, супами, які необхідно заливати окропом, або гречкою, яку можна заливати водою кімнатної температури);

хлібцями, печивом, сухарями;

сухофруктами, горішками;

шоколадом, цукерками;

енергетичними батончиками.

Окрім того, варто зарядити павербанки та портативні зарядні станції, запастись ліхтариками, лампами на батарейках або акумуляторах, свічками, сірниками, батарейками.

Також в аптечці мають бути ліки, вдома – FM-радіо на батарейках, туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті.

Подбайте про пожежну безпеку — доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником. Замініть у приміщеннях звичайні лампочки на LED-лампи. Це допоможе зменшити споживання електроенергії,

– порадили в КМДА.

Там додали, що зберегти тепло взимку допоможе утеплення житла. Зокрема, можна заклеїти вікна, перевірити зовнішню ізоляцію вікон, помістити алюфом між стіною та батареєю.

Зверніть увагу! Головне управління розвідки пояснювало, що вони мають дані про те, коли ворог може атакувати нашу інфраструктуру. Проте представник розвідки Андрій Юсов не назвав конкретну дату і пояснив, що вороги можуть скоригувати остаточне рішення про ймовірні атаки в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно.