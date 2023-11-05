У Київській міській державній адміністрації розповіли, як підготуватися до можливих відключень світла, пов'язаних із ворожими обстрілами енергоструктури.
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Як приготуватись до відключення світла
Міська влада Києва радить людям зробити достатній запас води. Зокрема, на одну дорослу особу на добу треба 3 літри питної води, включно з рідиною, яка є в їжі, та 10 – 12 літрів – технічної води для гігієни й приготування їжі. Щоб людям було простіше, створили електронну карту бюветів.
Щодо їжі, то варто мати запаси продуктів, які не псуються, хоча б на 3 дні. Зокрема, радять запастись:
- м'ясними, рибними та овочевими консервами;
- сушеними та в'яленим м'ясом;
- сублімованими продуктами (кашами, локшиною швидкого приготування, супами, які необхідно заливати окропом, або гречкою, яку можна заливати водою кімнатної температури);
- хлібцями, печивом, сухарями;
- сухофруктами, горішками;
- шоколадом, цукерками;
- енергетичними батончиками.
Окрім того, варто зарядити павербанки та портативні зарядні станції, запастись ліхтариками, лампами на батарейках або акумуляторах, свічками, сірниками, батарейками.
Також в аптечці мають бути ліки, вдома – FM-радіо на батарейках, туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті.
Подбайте про пожежну безпеку — доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником. Замініть у приміщеннях звичайні лампочки на LED-лампи. Це допоможе зменшити споживання електроенергії,
– порадили в КМДА.
Там додали, що зберегти тепло взимку допоможе утеплення житла. Зокрема, можна заклеїти вікна, перевірити зовнішню ізоляцію вікон, помістити алюфом між стіною та батареєю.