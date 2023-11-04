PON-технологія має працювати і без світла, забезпечуючи українців інтернетом. Про це в ефірі Українського радіо повідомила Вікторія Трощенко – член Нацкомісії державного регулювання у сферах електронних комунікацій.

Дивіться також Коли Росія почне обстрілювати інфраструктуру України: у ГУР дали відповідь

Які варіанти радять

Попри тривалу підготовку до чергової зими, під час потенційних відключень світла можливості користуватися мобільним зв'язком будуть обмежені. Найкращим виходом для того, щоб залишатися на зв'язку, є фіксований зв'язок, тобто звичайний дротовий інтернет,

– ідеться в матеріалі.

Технологія PON дозволяє довго підтримувати зв'язок, навіть якщо нема електроенергії. Для цього у квартиру слід прокласти оптоволоконний кабель. А тим, хто буде покладатися на мобільний зв'язок, радять читати інформаційні телеграм-канали. Застосунок Telegram споживає небагато трафіку і дозволить бути в курсі подій у країні. А от відео переглядати в цей час не варто – це перевантажує мережу.

Важливо! Довіряйте офіційним джерелам, зокрема верифікованим акаунтам представників влади. Раніше росіяни вже лякали багатогодинними відключеннями світла, але це фейк.

Дивіться також "Холодомор" та відключення світла по 10 годин: які фейки щодо блекауту поширює Росія

Що буде з мобільним зв'язком

Він залежить від кількості абонентів, які підключаються до базової станції. Тож якщо користувачів забагато (наприклад, коли зник вай-фай і всі перейшли на мобільний), базова станція перевантажується. У цьому випадку зв'язок зникає.

Мобільний зв'язок залежить і від погоди, і від забудови та інших факторів. Він достатньо вразливий. Більш стійким залишається фіксований зв'язок. Оператори фіксованого зв'язку – а це нас звичайний дротовий інтернет – мають технології, які потребують менше дій для підтримки під час відключення,

– говорить Вікторія Трощенко.

Вона пропонує поцікавитися, чи перейшов ваш оператор на технологію PON. Якщо так, то це дасть вам змогу довго бути на зв'язку, використовуючи звичайний павербанк.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Поради на час блекауту

24 Канал продовжує збирати поради, як пережити тривалі відключення світла. Читайте на нашому сайті, що робити, коли немає світла, інтернету та мобільного зв'язку.