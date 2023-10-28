Росія восени та взимку 2022 року вдавалась до масованих атак по енергетичних об'єктах України. Цього року вона може спробувати повторити це та знову залишити нас без світла та зв'язку.

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Що робити, якщо немає зв'язку

У листопаді 2022 року Рада національної безпеки та оборони ухвалила спеціальне рішення на випадок тривалої масової відсутності світла і зв’язку. У такому випадку усі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг в Україні повинні у координації з Національним центром оперативно-технічного управління мережами зарезервувати свої канали живлення щонайменше на три доби.

Зокрема, це стосується мобільних операторів, телемарафону та п’яти радіостанцій.

Функціонування системи та період її відновлення залежатиме від кількох факторів:

інтенсивності обстрілів;

наявності електроенергії;

наявності достатньої кількості альтернативного обладнання для заживлення систем зв’язку в автономному режимі.

Варіант, коли вичерпаються усі наші ресурси, – надзвичайно малоймовірний, як і сам варіант тотального блекауту.

У моменти обстрілів базові станції мобільного зв'язку працюють на пікових навантаженнях. Тоді їх акумулятори розраховані на кілька годин автономної роботи та розряджаються набагато швидше.

У Держспецзв'язку радять за умови відсутності світла використовувати:

національний роумінг (часто мобільна мережа хоча б одного мобільного оператора є доступна);

"пункти незламності" (адреси найближчих із них слід виписати та зберегти завчасно);

стаціонарний телефонний зв'язок ( єдиний варіант, коли він не працюватиме, – якщо встановлений не дротовий, а радіотелефон, який живиться від розетки);

спеціальні месенджери, що працюють через систему Bluetooth;

​інтернет за технологією PON (Passive Optical Network);

радіо (завдяки ньому можна дізнаватися не лише новини, але і інформацію щодо повітряних тривог);

системи супутникового інтернету (на кшталт систем Starlink);

Також за потреби можна звертатись до правоохоронців та інших представників спеціалізованих служб, які використовують рації, та матимуть засоби зв’язку навіть за умов тотального блекауту.

Психологічна підготовка

Крім технічної підготовки до можливого блекауту, потрібна також і психологічна. Юлія Мудра, психологиня проєкту SafeWomenHUB та членкиня Національної психологічної асоціації України, наголошує, що підготуватися до відсутності зв'язку також дуже важливо і для психіки.

Ми звикли жити у світі зв’язку, коли декількома кліками на сенсорі можемо проявити турботу та піклування про своїх рідних і близьких. Тож відсутність зв’язку та інформації породжують страх невідомості та відсутності контролю над своїм життям. Так виникає тривожність, яка руйнує звичний темп життя, провокує безсоння, проблеми з харчуванням та працездатністю і врешті призводить до хвороб,

– пояснила вона.

За її словами, у такі моменти важливо фокусувати свою увагу на іншому. Це може бути, наприклад, прибирання, заняття якимось хобі чи спортивними вправами, медитації, перегляд фільмів чи прослуховування музики.

Крім цього, задля власного спокою потрібно також спланувати з рідними альтернативні засоби комунікації на випадок блекауту.

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