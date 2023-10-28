Россия осенью и зимой 2022 года прибегала к массированным атакам по энергетическим объектам Украины. В этом году она может попытаться повторить это и оставить нас без света и связи.

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Что делать, если нет связи

В ноябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны принял специальное решение на случай длительного массового отсутствия света и связи. В таком случае, все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг в Украине должны в координации с Национальным центром оперативно-технического управления сетями зарезервировать свои каналы питания по меньшей мере на трое суток.

В частности это касается мобильных операторов, телемарафона и пяти радиостанций.

Функционирование системы и период ее восстановления будут зависеть от нескольких факторов:

интенсивности обстрелов;

наличия электроэнергии;

наличие достаточного количества альтернативного оборудования для заживления систем связи в автономном режиме.

Вариант, когда иссякнут все наши ресурсы, чрезвычайно маловероятен, как и сам вариант тотального блекаута.

В момент обстрелов базовые станции мобильной связи работают на пиковых нагрузках. Тогда их аккумуляторы рассчитаны на несколько часов автономной работы и разряжаются гораздо быстрее.

В Госспецсвязи советуют при отсутствии света советуют использовать

национальный роуминг (часто мобильная сеть хотя бы одного мобильного оператора доступна);

"пункты несокрушимости" (адреса ближайших из них следует выписать и сохранить заранее);

стационарная телефонная связь ( единственный вариант, когда она не будет работать, – если установлен не проводной, а питающийся от розетки радиотелефон)

специальные мессенджеры, работающие через Bluetooth;

интернет по технологии PON (Passive Optical Network);

радио (благодаря ему можно узнавать не только новости, но и информацию о воздушных тревогах);

системы спутникового интернета (вроде систем Starlink);

Также при необходимости можно обращаться к правоохранителям и другим представителям специализированных служб, которые используют рации и будут иметь средства связи даже в условиях тотального блекаута.

Психологическая подготовка

Помимо технической подготовки к возможному блекауту, нужна также и психологическая. Юлия Мудра, психологиня проекта SafeWomenHUB и член Национальной психологической ассоциации Украины, отмечает, что подготовиться к отсутствию связи также очень важно и для психики.

Мы привыкли жить в мире связи, когда несколькими кликами на сенсоре можем проявить заботу и заботу о своих родных и близких. Поэтому отсутствие связи и информации рождают страх неизвестности и отсутствия контроля над своей жизнью. Так возникает тревожность, которая разрушает привычный темп жизни, провоцирует бессонницу, проблемы с питанием и работоспособностью и в конце концов приводит к болезням.

– объяснила она.

По ее словам, в такие моменты важно фокусировать свое внимание на другом. Это может быть, например, уборка, занятие каким-нибудь хобби или спортивными упражнениями, медитации, просмотр фильмов или прослушивание музыки.

Кроме того, для собственного спокойствия нужно также спланировать с родными альтернативные средства коммуникации на случай блекаута.

Что обязательно нужно иметь украинцам на случай блекаута