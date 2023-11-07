24 Канал нагадує минулорічні поради Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, які знадобляться під час блекауту. Читайте на нашому сайті, які каші приготувати, якщо вдома є окріп, що робити, якщо вимкнули світло, і як вдягатися на вулицю під час блекауту.

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Що треба зробити, якщо вимкнули світло

Вимкнули світло: який алгоритм дій:

найперше – вимкніть із розеток електроприлади: так вони не пошкодяться, якщо будуть перепади напруги;

не можна використовувати газові плити, щоб зігрітися. Це чаїть небезпеку отруїтись чадним газом;

якщо у вашому домі є ліфт, переконайтеся, що там ніхто не застряг;

подзвоніть у квартири сусідів похилого віку – можливо, їм потрібна допомога;

читайте офіційні повідомлення від влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, вам стане у пригоді радіо на батарейках;

використовуйте генератор поза межами приміщення та подалі від вікон.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

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Що приготувати без світла

У вашій оселі завжди мають бути консерви і суха сублімована їжа – це супи, каші, пюре, які можна залити навіть холодною водою. Купити їх зараз досить легко: в магазинах великий вибір сублімованих продуктів і консерв різних виробників і різної цінової категорії.

Цікаво! Доки немає відключень світла, можете придбати декілька таких пакунків на пробу – коли вимкнуть світло, ви будете точно знати, яка їжа смакує вашій родині. Їсти те, що подобається, корисно для психіки.

Маючи окріп, можна приготувати такі каші:

ячна каша – залити кип'яченою водою і залишити на дві-три години;

пшоняна каша – залити окропом і зачекати годину, щоб настоялася;

пшенична каша – залити окропом і закутати посудину у ковдру або великий рушник, щоб зберегти тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.

Як бути помітним на дорозі

Якщо вуличне освітлення вимкнули, потрібно бути помітним на дорозі. Так можна врятувати життя, адже водій швидше помітить вас і загальмує.

Як вдягатися на вулицю, якщо немає світла:

вдягайте світлі речі, хоча би куртку чи штани;

носіть світлоповертальні елементи (це може бути стрічка, браслет або й жилет), найкраще, якщо вони будуть жовті;

якщо у вас є діти, обов'язково надягніть на них світлоповертальні елементи - вони мають бути на рівні голови, корпусу і рук;

для собак і котів купіть нашийники, які світяться, або одяг зі світлоповертальними елементами.

Будьте на зв'язку за будь-яких умов

Раніше повідомлялося, що мобільний зв'язок під час блекауту буде обмежено. Що робити в такому випадку та як зв'язатися з рідними – читайте на 24 Каналі.