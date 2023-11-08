Міністерство цифрової трансформації України створило коротку інструкцію. Вона допоможе українцям мати можливість користуватися інтернетом навіть під час довгих відключень світла.
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Що треба зробити
Всі жителі України користуються тим чи іншим інтернет-провайдером. Мінцифри радить українцям запитати в постачальників цих послуг, чи перейшли вони на технологію xPON.
Якщо провайдер не перейшов на xPON, то тоді варто знайти найближчого провайдера, який надає такі послуги, та подати заявку на підключення. У Мінцифри зазначають, що задля прискорення цього процесу українці можуть скооперуватися з сусідами.
Після цього необхідно купити повербанк та USB/DC кабель. Вони потрібні для того, щоб заживити Wi-Fi-роутер, якщо будуть відключення світла.
Поради щодо збереження доступу до інтернету під час відключень світла / Інструкція Мінцифри
Якою може бути ця зима
- Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг нещодавно заявив, що ця зима в Україні теж буде важкою. Він спрогнозував, що цього року Росія знову битиме по критичній та цивільній інфраструктурі з метою залишити українців без світла.
- Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький попереджав, що з настанням холодів можуть початися активні обстріли з боку Росії, адже саме в цей період зростуть навантаження на енергосистему. За його словами, типи ворожих атак можуть бути різними, однак тактика окупантів вже не буде такою примітивною, як торік.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов теж вважає, що цей зимовий період не буде простим. Він нагадав, що Росія накопичує ракети для обстрілів та завдання нам шкоди.