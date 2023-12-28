Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что россияне могут попытаться ударить по определенным объектам, в частности, гражданским. Отметим, что в минувшую новогоднюю ночь россияне запустили 45 "Шахедов" – рекордное на тот момент количество ударных БпЛА.
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"В прошлом году они действительно пытались терроризировать, например, Киев как столицу Украины. Демонстрируя, что они "могут это делать", но тогда это не было успешно. Я думаю, что в этом году успешность таких ракетных атак будет еще меньше", – сказал Самусь.
Сколько ракет враг может выпустить примерно за сутки
"200 (ракет – 24 Канал), возможно, но я все же ориентировался на цифру не более 100. Если говорить о, например, одном залпе – то есть примерно за одни сутки", – сказал заместитель директора Центра исследований армии.
Россия имеет ограничение
Стране-агрессору нужно учитывать, что война может быть и в другом регионе. Ведь Россия – самая большая страна мира. Поэтому враг не может использовать все свои ракеты – примерно 1000.
Сейчас россияне ограничены в запуске ракет с морских платформ. В 2022-м году они себе позволяли использовать крылатые ракеты типа "Калибр" фактически без ограничений, ведь доминировали в Черном море. Сейчас ситуация совсем другая.
Враг не может безнаказанно находиться в море, поэтому пытается держать свой флот в Новороссийске и в бухтах, расположенных в восточной части моря. Россия рискует, когда выводит свои подводные и надводные ракетоносители, чтобы ударить по Украине.
Имеются ограничения по морскому компоненту. Стратегическая бомбардировочная авиация может быть использована. И они, конечно, могут использовать баллистику,
– отметил Михаил Самусь.
Оккупанты накапливают ракеты
- В ноябре в ГУР МО заявляли, что страна-агрессор накопила ракеты разных типов. Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявлял, что речь идет о 870 ракетах. Среди них ракеты "Калибр", Х-22/Х-32, "Искандер-М" и "Искандер-К", "Кинжалы", а также – ракеты типа Х-101, Х-555 и Х-55.
- Скибицкий отметил, что россияне не могут применить все свои ракеты. По меньшей мере, 30% они должны оставить в запасе.
- В декабре в украинской разведке заявили, что несмотря на увеличение темпов производства новых ракет россиянами, сейчас их объемы меньше, чем в прошлую зиму или в начале полномасштабной войны. Однако угроза мощных ракетных атак высока.
- По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, у врага есть планы увеличить ракетный потенциал. Однако до их выполнения оккупантам еще далеко. В знаки дается санкционная политика и всеобщая деградация страны-агрессора в техническом плане.