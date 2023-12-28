Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что россияне могут попытаться ударить по определенным объектам, в частности, гражданским. Отметим, что в минувшую новогоднюю ночь россияне запустили 45 "Шахедов" – рекордное на тот момент количество ударных БпЛА.

Смотрите также Тактическая авиация россиян испытывает сложности: в ВСУ предостерегли от обстрелов стратегической авиации

"В прошлом году они действительно пытались терроризировать, например, Киев как столицу Украины. Демонстрируя, что они "могут это делать", но тогда это не было успешно. Я думаю, что в этом году успешность таких ракетных атак будет еще меньше", – сказал Самусь.

Сколько ракет враг может выпустить примерно за сутки

"200 (ракет – 24 Канал), возможно, но я все же ориентировался на цифру не более 100. Если говорить о, например, одном залпе – то есть примерно за одни сутки", – сказал заместитель директора Центра исследований армии.

Россия имеет ограничение

Стране-агрессору нужно учитывать, что война может быть и в другом регионе. Ведь Россия – самая большая страна мира. Поэтому враг не может использовать все свои ракеты – примерно 1000.

Сейчас россияне ограничены в запуске ракет с морских платформ. В 2022-м году они себе позволяли использовать крылатые ракеты типа "Калибр" фактически без ограничений, ведь доминировали в Черном море. Сейчас ситуация совсем другая.

Враг не может безнаказанно находиться в море, поэтому пытается держать свой флот в Новороссийске и в бухтах, расположенных в восточной части моря. Россия рискует, когда выводит свои подводные и надводные ракетоносители, чтобы ударить по Украине.

Имеются ограничения по морскому компоненту. Стратегическая бомбардировочная авиация может быть использована. И они, конечно, могут использовать баллистику,

– отметил Михаил Самусь.

Оккупанты накапливают ракеты