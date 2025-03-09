Пан Бертон-Семпсон сказав, що він "не відчуває нічого, крім поваги та захоплення українським народом". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Які враження у депутата від перебування в охопленій війною Україні

Він розповів, що зазнав справжнього жаху під час трьох авіаційних нальотів, які сталися в період його перебування в Україні.

Пан Бертон-Семпсон сказав, що він "не відчуває нічого, крім поваги та захоплення українським народом", додавши: "Це було лише дві ночі – ці люди переживають це вже три роки, і їм доводиться йти в притулки ніч за ніччю".

Пан Бертон-Семпсон відвідав Україну у складі британської делегації, організованої Leeds Central і Headingley MP Alex Sopel, UK Friends of Ukraine та B4NZ – Bankers for Net Zerohas.

Бертон-Семпсон записав відеощоденник для BBC Politics East, у якому розповів про пережиті моменти:

Коли ти не звик до такого роду речей, це було збентежено, навіть коли ти чуєш сирени і все це відчуття приреченості, коли вони лунають – це дуже страшно,

– каже депутат.

Він зазначив, що перший повітряний наліт стався 23 лютого. О 22:30 йому довелося спуститися в укриття, а о 01:30 він повернувся в готель. Але вже о 04:00 тривога розпочалася знову.

"На цьому етапі були не просто безпілотники, це були ракети. Повинен бути чесним, у цей момент це було дуже занепокоєно, тому що я почув вибух надворі – ви не знаєте, що відбувається", – згадує він.

Повернувшись до Великобританії, депутат виступив у Палаті громад, наголосивши, що попри щоденні загрози, українці продовжують жити й працювати, ніби це звична реальність.

Багато з них зараз не намагаються йти, вони просто ризикують, тому що це щоночі, і ви не можете собі уявити, який вплив це має на психічне здоров’я людей,

– зазначив він.

Під час поїздки Бертон-Семпсон відвідав лікарню, де бачив людей із тяжкими пораненнями, а також цвинтар у Львові.

"Львів знаходиться прямо на західному кордоні Європи, тому тут дуже тихо з точки зору авіаційних нальотів і атак, але це кладовище було лише для військовослужбовців, які були вбиті з міста Львова, навіть не з околиць. Воно було повне, там були могили, заповнені людьми, які були поховані того ранку", – згадує Бертон-Семпсон.