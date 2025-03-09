Господин Бертон-Сэмпсон сказал, что он "не чувствует ничего, кроме уважения и восхищения украинским народом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какие впечатления у депутата от пребывания в охваченной войной Украине

Он рассказал, что испытал настоящий ужас во время трех авиационных налетов, которые произошли в период его пребывания в Украине, среди них и ракентные обстрелы.

Господин Бертон-Сэмпсон сказал, что он "не чувствует ничего, кроме уважения и восхищения украинским народом", добавив: "Это было всего две ночи – эти люди переживают это уже три года, и им приходится идти в приюты ночь за ночью".

Господин Бертон-Сэмпсон посетил Украину в составе британской делегации, организованной Leeds Central и Headingley MP Alex Sopel, UK Friends of Ukraine и B4NZ – Bankers for Net Zerohas.

Бертон-Сэмпсон записал видеодневник для BBC Politics East, в котором рассказал о пережитых моментах:

Когда ты не привык к такого рода вещам, это было смущенно, даже когда ты слышишь сирены и все это ощущение обреченности, когда они звучат – это очень страшно,

– говорит депутат.

Он отметил, что первый воздушный налет произошел 23 февраля. В 22:30 ему пришлось спуститься в укрытие, а в 01:30 он вернулся в отель. Но уже в 04:00 тревога началась снова.

"На этом этапе были не просто беспилотники, это были ракеты. Должен быть честным, в этот момент это было очень беспокойно, потому что я услышал взрыв на улице – вы не знаете, что происходит", – вспоминает он.

Вернувшись в Великобританию, депутат выступил в Палате общин, подчеркнув, что несмотря на ежедневные угрозы, украинцы продолжают жить и работать, будто это привычная реальность.

Многие из них сейчас не пытаются уходить, они просто рискуют, потому что это каждую ночь, и вы не можете себе представить, какое влияние это имеет на психическое здоровье людей,

– отметил он.

Во время поездки Бертон-Сэмпсон посетил больницу, где видел людей с тяжелыми ранениями, а также кладбище во Львове.

"Львов находится прямо на западной границе Европы, поэтому здесь очень тихо с точки зрения авиационных налетов и атак, но это кладбище было только для военнослужащих, которые были убиты из города Львова, даже не из окрестностей. Оно было полное, там были могилы, заполнены людьми, которые были похоронены в то утро", – вспоминает Бертон-Сэмпсон.