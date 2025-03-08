Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что сегодня гарантии безопасности от США уже нельзя воспринимать как нечто должное, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Ужасно, но не безысходно

По словам Уоллеса, США были фундаментом НАТО и европейской безопасности. Если они выйдут из Альянса, "мир станет совсем другим".

Но это не будет концом света, если они выйдут из НАТО. Конечно, это будет ужасно. Но у Европы есть и воля, и деньги, чтобы позаботиться о собственной безопасности и обороне,

– отметил чиновник.

Он отметил, что Украина все еще может победить Россию – но только при условии, что все европейские союзники объединятся, компенсируют то, что было потеряно от ухода США и продемонстрируют настоящую европейскую решимость.

Ранее в колонке для The Telegraph Уоллес написал о том, что Трамп и Вэнс говорят то, что они думают. Они действительно не видят в России угрозу и искренне верят, что США должны выйти из НАТО и завладеть Гренландией.