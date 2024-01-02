Рятувальники продовжують працювати на місцях, де стались падіння уламків і пожежі. Актуально про потерпілих та наслідки атаки, роботу рятувальників, розповідає 24 Канал.

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За даними МВС, станом на 10:00 оперативні служби працюють у шести районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Деснянському.



Київ після атаки 2 січня / Фото Костянтин і Влада Ліберови

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Наслідки атаки на Київ: відео

Із багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень.



Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки у Солом'янському районі 130 людей / Фото МВС



Більшість потерпілих госпіталізували до медзакладів / Фото МВС

Важливо! Об 11:12 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 33, зокрема 32 з них госпіталізовано. Відомо, що одна жінка загинула.

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На Київщині двоє загиблих

Щодо області, під час атаки постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. Зокрема, на Фастівщині сталось загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

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