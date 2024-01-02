Про це повідомив очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Він закликав громадян дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати повітряну тривогу.
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Унаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи,
– зазначив Калашник.
За його словами, попередньо постраждалих унаслідок атаки немає.
Голова Дарницької РДА також опублікував фото з місця подій, на яких можна побачити наслідки обстрілу, зокрема внаслідок вибуху у дворі будинку утворилась величезна вирва.
Вирва у Дарницькому районі Києва, яка утворилась унаслідок вибуху / Фото Миколи Калашника
Поруч пошкоджені будинки та автомобілі / Фото Миколи Калашника
Руйнувань зазнали приватні будинки / Фото Миколи Калашника
Вибуховою хвилею у будинках повибивало вікна / Фото Миколи Калашника
Пошкоджено також будівлю церкви:
Атака на Київ: головне
- Вранці 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Київ. У столиці почалися перебої з електропостачанням. Крім того, такі ж проблеми зафіксували й у Київській області.
- Внаслідок ракетної атаки у Києві є поранені, серед них дитина. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в Солом'янському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Печерському районах столиці.