Про це повідомив очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Він закликав громадян дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати повітряну тривогу.

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Унаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи,

– зазначив Калашник.

За його словами, попередньо постраждалих унаслідок атаки немає.

Голова Дарницької РДА також опублікував фото з місця подій, на яких можна побачити наслідки обстрілу, зокрема внаслідок вибуху у дворі будинку утворилась величезна вирва.



Вирва у Дарницькому районі Києва, яка утворилась унаслідок вибуху / Фото Миколи Калашника



Поруч пошкоджені будинки та автомобілі / Фото Миколи Калашника

Руйнувань зазнали приватні будинки / Фото Миколи Калашника

Вибуховою хвилею у будинках повибивало вікна / Фото Миколи Калашника

Пошкоджено також будівлю церкви:

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