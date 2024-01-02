Речник КМВА Михайло Шаманов розповів 24 Каналу, куди цілив ворог. Як відомо, є поранені й загиблі.

До вашої уваги Наслідки атаки на Київ: порятунок людей і зруйновані вщент житлові будинки – фото й відео

"Оскільки більшість збили сили й засоби протиповітряної оборони, ми можемо лише аналізувати ефіри російських пропагандистських телеканалів. Вони обіцяють і обіцяли залишити українців, зокрема киян, без світла, тепла, газу, води", – зазначив Шаманов.

За його словами, окупанти намагались уразити:

об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичні;

центри ухвалення рішень;

центри зв'язку;

транспортні вузли.

Крім того, ворог звично гатив по житлових кварталах, щоб тримати українців у психологічному напруженні й сіяти терор.

Наймасованіша атака цього року

Росіяни почали обстрілювати Київ з ночі, запустивши хвилями "Шахеди". Потім були пуски крилатих й аеробалітистичних ракет.

(Російську атаку 2 січня – 24 Канал) можна вважати наймасованішим у цьому році ударом по столиці,

– констатував Шаманов.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Російська атака 2 січня: основне