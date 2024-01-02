Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, ракетний обстріл був схожий на атаку 29 грудня як за типами, так і за кількістю повітряних цілей. Окупанти запустили значну кількість ракет.

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Він підкреслив, що сили ППО посилено працюють, аби знищувати усі ворожі повітряні цілі. Це – складна та наполеглива праця.

Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну! Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм!

– зазначив Олещук.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

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