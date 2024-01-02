Після відбою повітряної тривоги у Київській міській військовій адміністрації повідомили, скільки та яких ракет випустив ворог. Зокрема, там зауважили, що повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин.

Дивіться також Росіяни запустили "Кинджали" і не тільки: усе, що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня

Скільки зброї випустив ворог по Києву

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що Росія запустила по Києву орієнтовно 15 баражуючих боєприпасів типу Shahed. Слідом за ними:

з понад 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55;

одночасно із заходом ракет на Київ, понад 10 літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі.

Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал" (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили),

– розповіли в КМВА.

За даними влади, на жаль, внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці є руйнування житла людей, пошкоджена інфраструктура, є потерпілі та загиблі.

Так, у Солом'янському районі загорілись багатоповерхові житлові будинки. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС деблокували та евакуювали людей. Попередньо, є поранені та загиблі.

Які наслідки атаки по Києву

У КМВА розповіли, що внаслідок падіння уламків ракет у різних районах виникли пожежі та руйнування. Зокрема:

у Деснянському – попередньо є загоряння супермаркету;

в Дарницькому – пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському – падіння решток на відкритій території;

в Печерському р-ні – уламки впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

в Оболонському – загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;

у Святошинському – на нежитлову забудову;

в Подільському – загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто, рештки упали на нежитлову забудову, можливе загоряння житлового будинку;

у Шевченківському – падіння решток на відкриту територію.

Зверніть увагу! Віталій Кличко повідомив, що в будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 людей, поранені десятки людей. З них 27 – госпіталізували. На жаль, у швидкій померла поранена жінка похилого віку.