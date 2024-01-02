После отбоя воздушной тревоги в Киевской городской военной администрации сообщили, сколько и какие ракеты выпустил враг. В частности, отметили, что воздушная тревога суммарно продолжалась почти 6 часов.

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Сколько оружия выпустил враг по Киеву

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что Россия запустила по Киеву ориентировочно 15 баражирующих боеприпасов типа Shahed. Следом за ними:

из более 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55;

одновременно с заходом ракет в Киев, более 10 самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут Воздушные силы),

– рассказали в КГВА.

По данным властей, к сожалению, в результате такой массированной ракетной атаки в столице есть разрушение жилья людей, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие и погибшие.

Так, в Соломенском районе загорелись многоэтажные жилые дома. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС деблокировали и эвакуировали людей. Предварительно есть раненые и погибшие.

Какие последствия атаки по Киеву

В КГВА рассказали, что в результате падения обломков ракет в разных районах возникли пожары и разрушения. В частности:

в Деснянском – предварительно есть возгорание супермаркета;

в Дарницком – повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском – падение останков на открытой территории;

в Печерском – обломки упали на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще один многоэтажный дом и частный дом;

в Оболонском – возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений;

в Святошинском – на нежилую застройку;

в Подольском – возгорание на территории рынка, повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и занялись примерно 6 авто, остатки упали на нежилую застройку, возможно возгорание жилого дома;

в Шевченковском – падение останков на открытую территорию.

Обратите внимание! Виталий Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, ранены десятки человек. Из них 27 – госпитализировали. К сожалению, в скорой умерла раненая пожилая женщина.