Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, ракетный обстрел был похож на атаку 29 декабря как по типам, так и по количеству воздушных целей. Оккупанты запустили значительное количество ракет.

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Он подчеркнул, что силы ПВО усиленно работают, чтобы уничтожать все враждебные воздушные цели. Это сложный и упорный труд.

Результат боевой работы, которую вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну! Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!

– отметил Олещук.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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