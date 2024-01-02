Об этом сообщил и.о. главы Шевченковской РГА Александр Поповцев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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По его словам, в Шевченковском районе это один эпицентр падения обломков вражеского дрона – вблизи метро Дорогожичи, на улице Телиги.
Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, к счастью, никто не пострадал. Есть выбитые оконные стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также есть незначительные обломки ракет в районе посольства США,
– рассказал Александр Поповцев.
Больше об атаке
- По состоянию на 13:50 известно о двух погибших и 48 пострадавших в результате атаки на столицу. Спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия ракетного удара.
- В КМВА сообщили, что оккупанты пытались поразить объекты инфраструктуры, в том числе энергетические; центры принятия решений; центры связи; транспортные узлы. Кроме того, враг привычно гнал по жилым кварталам.
- оккупанты запустили по Украине почти сотню ракет, это были "Кинжалы", Х-101/Х-555/Х-55, "Калибры". Украинская ПВО уничтожила большинство из них – 72 воздушных целей.