Об этом сообщил и.о. главы Шевченковской РГА Александр Поповцев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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По его словам, в Шевченковском районе это один эпицентр падения обломков вражеского дрона – вблизи метро Дорогожичи, на улице Телиги.

Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, к счастью, никто не пострадал. Есть выбитые оконные стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также есть незначительные обломки ракет в районе посольства США,

– рассказал Александр Поповцев.

Важно ! Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что атака 2 января была похожа на ту, что враг совершил 29 декабря. Сходны и типы, и количество воздушных целей.

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