Окремі держави маніпулюють Україною своїми обіцянками надати озброєння, а потім відмовляючись від них. Про це заявив Папа Римський під час свого повернення з Марселю.

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Війна вигідна торговцям зброєю

Понтифік звинуватив деякі країни у тому, що вони намагаються влаштувати бізнес на війні в Україні.

Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю,

– заявив Папа.

Глава Католицької церкви наголосив, що не варто гратися зі смертю українців.

Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно,

– зазначив понфтифік.

Крім того, Папа Римський висловив жаль з приводу того, що його спроби встановити мир в Україні виявилися безуспішними.

У Папи немає позиції щодо постачання зброї Україні

У такий спосіб слова глави Католицької церкви пояснив речник Ватикану Маттео Бруні. Він назвав промову понтифіка лише роздумами про наслідки торгівлі зброєю, зокрема в умовах війни.

Слід зазначити, що Папа минулого року підкреслив, що інші країни мають моральне право постачати Україні озброєння, аби допомогти їй протистояти російській навалі.

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