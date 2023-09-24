Окремі держави маніпулюють Україною своїми обіцянками надати озброєння, а потім відмовляючись від них. Про це заявив Папа Римський під час свого повернення з Марселю.
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Війна вигідна торговцям зброєю
Понтифік звинуватив деякі країни у тому, що вони намагаються влаштувати бізнес на війні в Україні.
Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю,
– заявив Папа.
Глава Католицької церкви наголосив, що не варто гратися зі смертю українців.
Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно,
– зазначив понфтифік.
Крім того, Папа Римський висловив жаль з приводу того, що його спроби встановити мир в Україні виявилися безуспішними.
У Папи немає позиції щодо постачання зброї Україні
У такий спосіб слова глави Католицької церкви пояснив речник Ватикану Маттео Бруні. Він назвав промову понтифіка лише роздумами про наслідки торгівлі зброєю, зокрема в умовах війни.
Слід зазначити, що Папа минулого року підкреслив, що інші країни мають моральне право постачати Україні озброєння, аби допомогти їй протистояти російській навалі.
Скандальні заяви Папи Римського: що відомо
- Останньою і найбільш гучною заявою понтифіка стало його звернення до російської молоді, в якому він закликав її не відмовлятися від своєї імперської спадищини. Він кілька разів наголосив на "величі" Росії та її культури. Також Папа подякував росіянам за те, що вони росіяни.
- В українському МЗС відреагували на виступ понтифіка. Там назвали його слова тезами кремлівської пропаганди.
- У УГКЦ висловили сподівання, що слова понтифіка були озвучені "спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок" та без "підтримки імперіалістичних амбіцій Росії".
- У Ватикані пояснили, що Папа не планував звеличувати імперців, він просто хотів, аби росіяни шукали у своїй культурі “позитив”.
- Сам понтифік також заявив, що не хотів співати дифірамби російській імперії. Він додав, що відміняти культуру окупантів не можна.
- Єпископи УГКЦ на особистій зустрічі із понтифіком розповіли, чому його слова образили українців.