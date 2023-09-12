Видання зазначає, що у Пекіні кардинал зустрінеться з китайськими високопосадовцями. Говоритимуть про війну в Україні.

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Що відомо про візит кардинала

Ймовірно, 13 вересня відбудеться зустріч Маттео Дзуппі з прем'єром Лі Цяном. За даними газети, це нібито останній "миротворчої місії" щодо урегулювання війни Росії проти України.

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