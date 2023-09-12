Видання зазначає, що у Пекіні кардинал зустрінеться з китайськими високопосадовцями. Говоритимуть про війну в Україні.
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Що відомо про візит кардинала
Ймовірно, 13 вересня відбудеться зустріч Маттео Дзуппі з прем'єром Лі Цяном. За даними газети, це нібито останній "миротворчої місії" щодо урегулювання війни Росії проти України.
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Коротко про "миротворчу місію" Ватикану
- Наприкінці квітня під час візиту в Угорщину Папа Римський заявив, що приєднався до "місії щодо досягнення миру" в Україні. Понтифік наголосив, готовий зробити все, що потрібно. Втім, про що саме йдеться, не уточнив. Мовляв, "місія ще не публічна".
- Згодом представники Ватикану повідомили, що мета місії – "послабити напруженість" між Україною та Росією.
- У травні Володимир Зеленський зустрівся з Папою. Опісля глава держави зазначив, що наша держава вітає пропозиції третіх сторін щодо допомоги в подоланні спровокованих війною криз і в завершенні війни. Однак, формула миру полягає в тому, аби залучити ті країни, які справді хочуть досягти його у Європі.
- На початку червня Дзуппі прибув до України. Зеленський обговорив з ним воєнні злочини Росії, зокрема, згадав і про підрив окупантами Каховської ГЕС. Також президент наголосив на тому, що припиненням вогню та замороженням конфлікту досягти миру не вдасться.
- Кардинал висловив солідарність Папи Римського з українським народом та пообіцяв допомогти з деякими гуманітарними ініціативами, а саме поверненням українських полонених та депортованих дітей.
- До речі, уже наприкінці червня спеціальний посланець Папи навідався в Москву. Там він зустрівся з воєнною злочиницею, яка причетна до незаконної депортації українських дітей. Дзуппі потиснув так званій "омбудсменці"руку.
- За словами Львової-Бєлової, на зустрічі обговорили гуманітарні питання, пов'язані з воєнними діями та "захистом прав дітей". Воєнна злочиниця цинічно заявила, що "християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні".
- Згодом у Ватикані заявили, що місія до Москви була "гуманітарною". Тож нібито про переговори не йшлося.