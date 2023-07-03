Емісар Папи зосередився на гуманітарних питаннях

То ж, мовляв, ніяких обговорень переговорів між Україною та Росією не було. Візит емісара стосувався іншого.

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Усі зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва. Є велике прагнення, щоб насильство припинилося і людське життя можна було зберегти, починаючи із захисту маленьких дітей,

– наголосив Дзуппі.

Зауважимо, у Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента Росії Владіміром Путіним Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кірілом. Невдовзі він має зустрітися з Папою Римським Франциском та прозвітувати про результати своєї місії.

Зверніть увагу! За підсумками візиту Дзуппі до Москви Папа Римський 30 червня заявив, що війна в Україні "не має кінця". Тому він закликав усіх до "спільних творчих ідей, щоб прокласти шлях до миру".

Деталі візиту посланника Папи до Москви