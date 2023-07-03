Емісар Папи зосередився на гуманітарних питаннях
То ж, мовляв, ніяких обговорень переговорів між Україною та Росією не було. Візит емісара стосувався іншого.
До теми Потиснув руку воєнній злочинниці: посланець Папи зустрівся з дитячою омбудсменкою Росії
Усі зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва. Є велике прагнення, щоб насильство припинилося і людське життя можна було зберегти, починаючи із захисту маленьких дітей,
– наголосив Дзуппі.
Зауважимо, у Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента Росії Владіміром Путіним Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кірілом. Невдовзі він має зустрітися з Папою Римським Франциском та прозвітувати про результати своєї місії.
Деталі візиту посланника Папи до Москви
- Уперше про створення миротворчої місії Папа Франциск заговорив ще у квітні.
- Наступного місяця Дзуппі вже відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили перспективи миру в Україні. Зеленський наголосив, що припинивши вогонь або заморозивши конфлікт, справжнього миру не буде.
- Наприкінці червня Дзуппі побував у Москві. Там він потис руку російській омбудсменці Марії Львовій-Бєловій, яку Міжнародний кримінальний суд звинувачує у викраденні та депортації українських дітей.